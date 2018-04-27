Oğuzhan Koç, bu yılın 'Domates Kralı' oldu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bu yıl 19’uncusu düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali’nde sahne alan Oğuzhan Koç, Domates Kralı ilan edildi.Kumluca ilçesinde bu yıl 19’uncusu düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali devam ediyor. Festival...

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bu yıl 19’uncusu düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali’nde sahne alan Oğuzhan Koç, Domates Kralı ilan edildi.

Kumluca ilçesinde bu yıl 19’uncusu düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali devam ediyor. Festival kapsamında değişik etkinlikler düzenlenirken, Karatepe Stadında gerçekleştirilen konserde Oğuzhan Koç, sahne aldı. Oğuzhan Koç, şarkılarıyla vatandaşları coştururken bu yılın Domates Kralı ilan edildi. Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Oğuzhan Koç’a üzerinde 2018 Kumluca Domates Kralı yazılı bir kırmızı bir kuşak taktı. Ardından, domatesten yapılmış çelenk boynuna geçirildi. Koç’a daha sonra kaftan ve sarık takıldı.

Kumluca’nın güvenilir gıda standartlarında domates yetiştirilen bir ilçe olduğunu söyleyen Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya,"Biz her yıl Tarım ve Seracılık Festivali konserlerimizde en iyi performansı gösteren ve en çok seyirci toplayan erkek sanatçımızı Domates Kralı seçiyoruz. Bu yıl nasip sizeymiş. Bizleri ve domatesimizi unutmazsınız artık" dedi.

AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer Sanatçı Oğuzhan Koç’a sahnede domates yedirdi.