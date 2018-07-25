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25 Temmuz 2018 Çarşamba 23:58

Ordu’da Gülşen izdihamı

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Süleyman Felek Caddesi’ni yayalaştırma projesi kutlama etkinlikleri kapsamında konser veren Gülşen, hayranlarını coşturdu.

Ordu'da Gülşen izdihamı
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Ordu Büyükşehir Belediyesinin Süleyman Felek Caddesi’ni yayalaştırma projesi kutlama etkinlikleri kapsamında konser veren Gülşen, hayranlarını coşturdu.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 60 bin kişilik konser ve miting alanını dolduran vatandaşlar, Gülşen’i dinlemek için izdiham oluşturdu. Konserde albümlerinden sevilen şarkılarını seslendiren Gülşen, kalabalığı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Sempatik tavırları ve sahne performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gülşen, alanı dolduran binlerce hayranına yaklaşık 2 saat boyunca unutulmaz anlar yaşattı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sevilen sanatçıya çiçek takdim etti.
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