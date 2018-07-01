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01 Temmuz 2018 Pazar 12:45

Otilia, festivale geldiği Buldan’ı salladı

Ünlü Romen popçu Otilia Bruma, 18. Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivalinde sahne aldı. Sanatçı söylediği şarkılar ve dans gösterisi ile festivale katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.Bu yıl 18. düzenlenen festivalin 2. gününde...

Otilia, festivale geldiği Buldan'ı salladı
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Ünlü Romen popçu Otilia Bruma, 18. Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivalinde sahne aldı. Sanatçı söylediği şarkılar ve dans gösterisi ile festivale katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.

Bu yıl 18. düzenlenen festivalin 2. gününde sahneye çıkan Otilia Bruma, yaklaşık 10 bin kişiye şarkılarını söyledi. Ekibi ile birlikte sergilediği danslar ve söylediği şarkılar ile seyirciyi coşturan Otilia, bazı parçalarını Türkçe söyledi. Buldan’a daha önce Yenicekent-Tripolis Sofralık Sultaniye Çekirdeksiz Üzüm Festivali nedeniyle gelen Otilia, sahnede Buldan’ı çok sevdiğini bu nedenle bir kez daha severek geldiğini, bundan sonra da gelmek istediğini söyledi.

Otilia’dan önce sahne alan Grup Abdal ise seslendirdiği bir birinden güzel Türküler ile katılımcıları mest etti.

Konser sonunda Otilia’ya ve Grup Abdal üyelerine Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, belediyenin El Sanatları ve Kültür Merkezinde el tezgahlarında dokunan ipekli şal hediye ederek, ünlü sanatçı ile birlikte Türk bayrağı açtılar.
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