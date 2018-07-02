Özbey konserinde evlenme teklifi

Merve Özbey’in coşkulu geçen konserinde ilginç anlar yaşandı. Özbey’in şarkı söylediği sırada sahneye çıkan Mert Kavuk adlı genç, kız arkadaşı Cansel Dede’ye evlenme teklifinde bulundu. Özbey’in de destek verdiği anlara seyircilerden alkış geldi. Merve Özbey, genç çiftlere mutluluklar dilerken, istek üzerine konser geç saatlere kadar devam etti. 29 haziranda başlayan festival 1 Temmuz gecesi sona erdi.

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