Özcan Deniz’in oğlu oldu

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ile eşi Feyza Aktan Deniz’in Kuzey adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi.

Ünlü sanatçı Özcan Deniz baba olmanın heyecanının yaşıyor. Özcan Deniz ile eşi Feyza Aktan Deniz’in "Kuzey" adını verdikleri oğulları dün gece saat 23.06’da Maslak’ta özel bir hastanede dünyaya geldi. Sezaryen ile dünyaya gelen Kuzey bebeğin 3 kilo 545 gram ağırlığında ve 51 santim uzunluğunda olduğu öğrenildi. Kuzey ile anne Feyza Aktan Deniz’in sağlık durumlarının oldukça iyi olduğu belirtildi.