MAGAZİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 11:09

(Özel) Edirne’de Teoman rüzgarı esti

Edirne Müzik Festivali konserleri kapsamında sahne alan Teoman, kendisini dinlemeye gelenleri şarkılarıyla eğlendirdi.5-6-7 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen Edirne Müzik Festivali’nin ilk gecesinde final sahnesine çıkan Türk rock müziğinin...

(Özel) Edirne'de Teoman rüzgarı esti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Edirne Müzik Festivali konserleri kapsamında sahne alan Teoman, kendisini dinlemeye gelenleri şarkılarıyla eğlendirdi.

5-6-7 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen Edirne Müzik Festivali’nin ilk gecesinde final sahnesine çıkan Türk rock müziğinin yıldız isimlerinden Teoman, 8 kişilik orkestrası ve vokali ile sahne aldı. Konserde müzik aletleriyle verilen sololar da büyük beğeni toplarken, Teoman sahnede müziğin ritmine uyum sağlayan hareketleri ile bir an olsun yerinde durmadı.

2 saat boyunca sahnede kaldı

Teoman, konserde Renkli Rüyalar Oteli, Paramparça, Duş, Sevdim Seni Bir Kere, İstanbul’da, Aşk Kırıntısı gibi sevilen parçalarına yer verdi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Teoman, bazı şarkılarını seyircilerle birlikte seslendirdi. Gecede, Sevda Kaçmaz, Pera, Oğuzhan Uğur, başarılı ses sanatçısı Cem Adrian da sahne aldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku