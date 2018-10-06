(Özel) Edirne’de Teoman rüzgarı esti

Edirne Müzik Festivali konserleri kapsamında sahne alan Teoman, kendisini dinlemeye gelenleri şarkılarıyla eğlendirdi.

5-6-7 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen Edirne Müzik Festivali’nin ilk gecesinde final sahnesine çıkan Türk rock müziğinin yıldız isimlerinden Teoman, 8 kişilik orkestrası ve vokali ile sahne aldı. Konserde müzik aletleriyle verilen sololar da büyük beğeni toplarken, Teoman sahnede müziğin ritmine uyum sağlayan hareketleri ile bir an olsun yerinde durmadı.

2 saat boyunca sahnede kaldı

Teoman, konserde Renkli Rüyalar Oteli, Paramparça, Duş, Sevdim Seni Bir Kere, İstanbul’da, Aşk Kırıntısı gibi sevilen parçalarına yer verdi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Teoman, bazı şarkılarını seyircilerle birlikte seslendirdi. Gecede, Sevda Kaçmaz, Pera, Oğuzhan Uğur, başarılı ses sanatçısı Cem Adrian da sahne aldı.