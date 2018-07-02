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02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:10

Paris Haute Couture Moda Haftası’ndan renkli görüntüler

Mısırlı modacı Hany El Behairy’nin birbirinden güzel ve etkileyici tasarımları Paris Haute Couture Moda Haftası’na damgasını vurdu.

Paris Haute Couture Moda Haftası'ndan renkli görüntüler
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Mısırlı modacı Hany El Behairy’nin birbirinden güzel ve etkileyici tasarımları Paris Haute Couture Moda Haftası’na damgasını vurdu.

Fransa’nın başkenti Paris’te Orta Doğu’nun ünlü markaları, modacıların hazırladıkları 2018-2019 sonbahar ve kış modellerini ihtişamlı defilelerle tanıtıyor.

Mısırlı modacı Hany El Behairy’in Haut Couture Moda Haftası kapsamında hazırladığı defile büyük ilgi gördü. Paris’in ünlü lüks Crillon otelinde düzenlenen defileye Parisli moda severlerin yanı sıra Orta Doğu’lu modacılar büyük ilgi gösterdi.

Göz alıcı kumaşlar üzerine zarif kesimleri bağdaştıran genç modacı, Paris’te Orta Doğu rüzgarı estirdi. Behairy’in, 2018-2019 Sonbahar-Kış sezonu için hazırladığı lüks gece kıyafetlerinde kıymetli taşların olduğu kumaşları tercih ettiği görüldü. Modacının hazırladığı bir birinden güzel ve şık kıyafetleri sunan mankenler ise izleyiciler tarafından sık sık alkışlandı.
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