Parisli modacı Stephane Rolland 2018-2019 Sonbahar-Kış Kreasyonunu görücüye çıkardı

Parisli modacı Stephane Rolland Paris Haute Couture Moda Haftası kapsamında 2018-2019 Sonbahar-Kış Kreasyonunun tanıtımını gerçekleştirdi.

Parisli modacı Stephane Rolland Paris Haute Couture Moda Haftası kapsamında düzenlediği defile ile 2018-2019 Sonbahar-Kış Kreasyonunu moda severlerin beğenisine sundu. Rolland’ın, 2018-2019 Sonbahar-Kış sezonu için hazırladığı kıyafetlerde pantolonu ön plana çıkarırken, pantolon üstüne uzun pelerin monte ederek, elbise görünümü vermiş olması dikkat çekti. Saten ve ipek kumaş çalışması yapan modacı, beyaz, krem renkleri ağırlıklı hazırladığı yeni kreasyonunda koyu vişne ve siyah renk üzerine de çalıştığı gözlendi. Çalıştığı kumaşları desensiz sade seçmiş ve kumaş üzerine yine kumaştan motiflerle ayrı bir hava verdiği görüldü.

Fransız modacı Stephane Rolland, Fransa’nın ünlü modaevlerinden Jean-Louis Scherrer’in stilisti olarak biliniyor. Cannes Film Festivali’nde Nurgül Yeşilçay’ın giydiği elbiseyi hazırlayan modacı olarak tanıdığımız Rolland, genç yaşta moda dünyasına kendini kabul ettirmiş ve çalıştığı moda evlerinden ayrılıp kendi ismini taşıyan Stephane Rolland modaevini kurmuştur. Daha evvelki defilelerinde dizi oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ ile Tolgahan Sayışman ve 2005 Temmuz ayında da ünlü manken Şenay Akay’ı Jean-Louis Scherrer’in Paris Haute-Couture Moda haftaları defilelerinde podyuma çıkaran Türk dostu Fransız modacı olarak tanınır.