Pascal Nouma: “Kendimi Türk gibi hissediyorum”

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Pascal Nouma, Bodrum’da çıktığı sahnede DJ’lik performansı ve danslarıyla yerli ve yabancı turistleri coşturdu. Pascal Nouma, “Ben yabancıyım ama kendimi Türk gibi hissediyorum” dedi.

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Pascal Nouma, Bodrum’da çıktığı sahnede DJ’lik performansı ve danslarıyla yerli ve yabancı turistleri coşturdu. Pascal Nouma, “Ben yabancıyım ama kendimi Türk gibi hissediyorum” dedi.

Bodrum’un en ünlü mekanlarından birinde sahneye çıkan Pascal Nouma, Pasha Club’ı dolduran yerli ve yabancı tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sempatik tavırları ile dikkat çeken Pascal Nouma, hayranları ile özçekim yapmayı da ihmal etmedi. Sahnede kendinden geçen Nouma bir an olsun yerinde durmadı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nouma, “Ben Paris’te doğdum ama İstanbul’u ve Bodrum’u çok severim. Bir evim İstanbul, diğer evim Bodrum oldu” dedi.

"Ailemi çok özledim"

“İlerleyen dönemlerde aileni yaşamak için Bodrum’a getirir misin” sorusuna ise Pascal Nouma, “Ben ailemi, çocuklarımı çok özledim. Bodrum küçük bir şehir ama burada her şey var. Bodrum Nice, Cannes, Montpellier gibi kentlere çok benziyor. İnşallah ileride buraya gelirler. Ben çalışmayı çok seviyorum, tembel biri değilim. Çok yerde çalışıyorum ama Pasha benim için çok özel. Burası ailem gibi” dedi.

"Türkiye’de hayat daha kolay"

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Pascal Nouma sözlerinin sonunda, “Türkiye’ye çok teşekkür ederim. Ben yabancıyım ama kendimi Türk gibi hissediyorum. Benim çocuklarım ne zaman Fransa’dan Türkiye’ye gelseler çok mutlu oluyorlar. Çünkü burada hayat daha kolay, daha güzel, daha egzotik. O yüzden Türkiye’yi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.