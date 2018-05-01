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01 Mayıs 2018 Salı 15:54

Prens Harry ve Meghan Markle için hatıra para bastırıldı

Harry ve Megan’ın kraliyet düğününü kutlamak için 5 poundluk hatıra para bastırıldı.Prens Harry ve nişanlısı Meghan Markle, 19 Mayıs’ta görkemli bir törenle dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Tören Windsor Castle’ın içindeki St...

Prens Harry ve Meghan Markle için hatıra para bastırıldı
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Harry ve Megan’ın kraliyet düğününü kutlamak için 5 poundluk hatıra para bastırıldı.

Prens Harry ve nişanlısı Meghan Markle, 19 Mayıs’ta görkemli bir törenle dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Tören Windsor Castle’ın içindeki St George’s Chapel’de kıyılacak. Harry ve Megan’ın kraliyet düğününü kutlamak için yeni 5 poundluk hatıra paralar bastırıldı.

Üstlerinde Prens Harry ve Meghan Markle’ın çiftin birbirlerinin gözlerine sevgiyle bakan bir tasvir olan hatıra paralar gümüş, bakır ve nikelden oluşuyor. Bugünden itibaren satın alınabilecek olan tasarım, Royal Mint’in Sikke Tasarım ekibinin bir üyesi olan Jody Clark tarafından oluşturuldu.
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