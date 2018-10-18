Radyo programı tekrar kitap oldu

Müzik dünyasının duayen yorumcu ve müzisyenlerinin kendi hayatlarına ait hiçbir yerde yayınlanmamış hikâye ve olayların yer aldığı ‘Müziğin Kilometre Taşları’ adlı CRI TURK’te yayınlanan radyo programı üçüncü kez kitap oldu.Müziğin...

Müzik dünyasının duayen yorumcu ve müzisyenlerinin kendi hayatlarına ait hiçbir yerde yayınlanmamış hikâye ve olayların yer aldığı ‘Müziğin Kilometre Taşları’ adlı CRI TURK’te yayınlanan radyo programı üçüncü kez kitap oldu.

Müziğin Kilometre Taşları 3 isimli kitabında, yetmişlerden 2000’li yıllara kadar müzik dünyasında önemli başarılara imza atan otuz müzisyen ve yorumcu ile Doç. Dr. Michael Kuyucu tarafından yapılan mülakatlardan derlemeler yer alıyor. Kitabın son bölümü arabesk dünyasının efsane yorumcusu Bergen’in öldürülmesi ile ilgili özel bir bölüm de içeriyor.

Kitapta yer alan ve tarihe ışık tutan olaylardan örnekler şöyle sıralandı;

“Şöyle Sezen Aksu şarkısı gibi bir şey yapamıyormuyuz biz öldük mü?” sözü hangi pop klasiğinin doğmasına neden oldu?

Selçuk Ural’ın yorumuyla klasikleşen ‘Dertlerimi Zincir Yaptım’ şarkısını kimin için yazıldı?

“Bu insanlar radyolarda aynı şarkıları duymaktan sıkılmadı mı? diyen usta müzisyenin isyanı

Ersay Üner, Demet Akalın’ı giderli şarkılarını seslendirmeye nasıl ikna etti?

Ahmet Kaya, Erdal Çelik’in müzik kariyerini nasıl etkiledi? Erdal neden müzik endüstrisinde ambargo yedi?

Sezen Aksu hangi yorumcuya “Git be oğlum sana ne şarkı yazacağım” dedi?

Akrep Nalan hangi virtüöze gitar satın alarak onun müziğe başlamasına yardımcı oldu?

Cengiz Coşkuner, Cengiz Kurtoğlu’na neden yıllardır kırgın?

“Ona Dertlerimi Zincir Yaptım”ı yapıyorsun bana “Satmışım anasını” diyerek bestecisine sinirlenen duayen yorumcu kim?

Selami Şahin, Nazan Şoray’a iltifat ederken hangi besteyi yaptı?

Menajeri 50 bin lira alırken kendisi bin 700 lira alan başarılı yorumcu nasıl dolandırıldı?

Sırf Aşkın Nur Yengi’yi dinlemek için saatlerce tuvalette kalan şarkıcı kim?

Zeki Müren’in vefat etmeden önce hazırlıklarını yaptığı ve kimsenin bilmediği albümün akıbeti ne oldu?

“Selami Şahin’in kaderini ben belirledim” diyen efsane popçu kim?

Mafya tarafından sahne ve televizyona çıkması engellenen ve kariyeri bitme noktasına gelen yorumcu kim?

Bergen cinayetinin bilinmeyenleri

Doç.Dr. Michael Kuyucu, Müziğin Kilometre Taşları 3 adlı kitapta yakında çekimleri başlayacak olan ve Serenay Sarıkaya’nın baş rollerini oynayacağı başarılı yorumcu Bergen’in hayatına dair geniş bir analiz de var.

Bergen’in vefatı öncesinde yaşadığı son saatler ve Bergen cinayetinin geniş bir analizini içeren kitapta Türkiye’de ilk defa Bergen’in eski eşi Halis Serbest ile yapılan derinlemesine bir mülakat var.

Bu mülakatta, Serbest, Bergen ile yaşadıklarını anlatırken Bergen’in vefatı ile ilgili görüşlerini yılları sonra kendi perspektifinden anlattığı bildirildi. Bergen, Halis Serbest ile nasıl evlendi? Yüzüne kezzap atılan yorumcunun basında ‘kezzap olayı’ olarak geçen olayı nasıl gerçekleşti? Bergen’i öldüren eski eşi bugün o yaşadıklarından pişman mı?