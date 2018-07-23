Rap müziğinin ünlü ismi Kezzo dünya evine girdi

Türk Rap müziğinin yükselen isimlerinden Kezzo olarak bilinen Hüsnü Doğan, dün akşam düzenlenen bir düğünle hayatını Buse Çekinkaya ile birleştirerek dünya evine girdi. Düğüne çok sayıda ünlü isim katıldı.

Türk Rap müziğinin yükselen isimlerinden Kezzo olarak bilinen Hüsnü Doğan, dün akşam düzenlenen bir düğünle hayatını Buse Çekinkaya ile birleştirerek dünya evine girdi. Düğüne çok sayıda ünlü isim katıldı.

Türk Rap müziğinin ünlü ismi Kezzo dün akşam Silivri’de düzenlenen düğün ile Buse Çekinkaya ile hayatını birleştirdi. Rap müziğinin ünlü isimleri Eypio ve Erdi’nin yanı sıra; müzik dünyasının ünlü isimleri de, Kezzo’yu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Nikah törenine katılan davetliler damat ile gelinin nikah salonuna girişini ayakta alkışladı. Nikah memurunun sorusuna ‘Evet’ cevabını verin çift davetliler tarafından uzun süre alkışlanırken, nikah memuru evlilik cüzdanın Buse Çekinkaya teslim etti.