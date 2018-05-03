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03 Mayıs 2018 Perşembe 13:59

Seksenler dizisini gülümseten oyuncusu bu kez ağlatacak

Seksenler dizisinin Yıldız’ı olarak milyonların evine konuk olmaya devam eden Özlem Balcı yeni bir projeyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Balcı, yeni projesinde kadına şiddet, bireysel silahlanma ve müebbetlik mahkumları konu edilen belgeselin yönetmen koltuğuna oturdu.

Seksenler dizisini gülümseten oyuncusu bu kez ağlatacak
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Seksenler dizisinin Yıldız’ı olarak milyonların evine konuk olmaya devam eden Özlem Balcı yeni bir projeyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Balcı, yeni projesinde kadına şiddet, bireysel silahlanma ve müebbetlik mahkumları konu edilen belgeselin yönetmen koltuğuna oturdu.

Seksenler ile 228 bölüm milyonların evine konuk olan ve dizinin tekrar bölümleriyle neredeyse her akşam karşılaştığımız oyuncu Özlem Balcı’yı izleyici Arka Sokaklar, Doktorlar, Annem, Dudaktan Kalbe, Hepsi1, Ece, Süper Ajan K9, İpsiz Recep, Akasya Durağı, Yol Arkadaşım, Unutulmaz, Umut Yolcuları, Seksenler, Canan, Zengin ve Yoksul, Merdiven Baba ve Reis gibi bir çok yapımdan tanıyor. Ünlü oyuncu zamanda bir çok ödüllü belgesel projesine imza attı. Balcı’nın yeni projesi bu kez bizi güldürmek yerine düşündürecek ve ağlatacak cinsten.

Oyuncu olarak bir çok dizide hafızalarımıza kazının Özlem Balcı, aynı zamanda yönetmen ve senarist olarak da bir çok yapıma imza attı. Son olarak Balcı, ödüllü bir belgesel projesinin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini yürüttü.

Kadına şiddet, bireysel silahlanma ve müebbetlik mahkumları konu edilen yeni belgeselin ilk tanıtımı yayınlandı. Özel izinle çekilecek belgesel drama mantığıyla izleyici karşısına çıkacak. Toplumun önemli sorunlarını mercek altına alacak yapım aynı zamanda bir kamu spotu olacak. Özlem Balcı daha önce yaptığı belgesellerle çeşitli ödüller almıştı; o ödüllerden bazıları şöyle: Tekke Sanatı ile TRT Belegsel ödülleri en iyi yapımcı, Müezza ile en iyi yönetmen, Hanımeli en iyi belgesel, Yörük Ali ile Altın Portakal, Türk dünyası özel jüri aldığı ödülü
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