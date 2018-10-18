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18 Ekim 2018 Perşembe 03:32

Sıla, Bursalı hayranlarıyla buluştu

Kapalı gişe konserleriyle sezona damgasını vuran Sıla, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını bu kez Bursalı hayranları için seslendirdi.Yaz sezonu boyunca ‘Ondan Kalan Şarkılar’ konsepti ile Türkiye’yi karış karış dolaşan başarılı...

Sıla, Bursalı hayranlarıyla buluştu
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Kapalı gişe konserleriyle sezona damgasını vuran Sıla, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını bu kez Bursalı hayranları için seslendirdi.

Yaz sezonu boyunca ‘Ondan Kalan Şarkılar’ konsepti ile Türkiye’yi karış karış dolaşan başarılı popçu Sıla, Kerki ve Solfej işbirliği ile düzenlenen ‘Güz Konserleri’ kapsamında Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Uzun bir aradan sonra Bursalılarla buluşan Sıla, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sezona damga vuran Sıla, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını bu kez Bursa seyircisi için söyledi. Sevilen şarkılarının yanı sıra birbirinden şık kostümleri ve sahne şovlarıyla da beğeni toplayan başarılı sanatçıya konsere gelenler ise şarkılarla eşlik etti.

Konserden saatler önce etkinlik alanına gelen sanatseverler ise uzun kuyruklar oluşturdu.
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