Sinemaseverler Yol Arkadaşım 2’nin İzmir galasında buluştu

Genç yıldızlar İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, "Yol Arkadaşım 2" filminin İzmir’de gerçekleşen galasında sevgi seliyle karşılandı. Binlerce sinemasever, genç oyuncuları yakından görebilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın yazdığı, Bedran Güzel’in yönettiği, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği "Yol Arkadaşım 2" filminin İzmir özel gösterimi, İzmir Optimum’da yapıldı. Kahkaha dolu filmin başrol oyuncuları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, film gösterimi öncesinde gerçekleşen söyleşide sevenleriyle bir araya geldi. Erken saatlerden itibaren ünlü oyuncuları beklemeye başlayan hayranları, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın sahneye çıkmasıyla birlikte büyük heyecan yaşadı. Türk sinemasının sevilen yıldızları İzmir’de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtirken, binlerce hayranıyla birlikte öz çekim yaparak bu büyük sevgiyi ölümsüzleştirdi.

Dev Ajans organizasyonuyla İzmir Optimum AVM Cinemaximum’da yapılan gala öncesi ünlü oyuncular, filmin yoğun ilgi görmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. "Seyircinin samimi ilgisi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" diye konuşan İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, daha sonra filmin gösterildiği tüm salonları gezerek hayranlarını selamladı. Filmi, başrol oyuncuları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile izleyen sinemaseverler kahkahalara boğuldu.