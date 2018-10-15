Türk çizgi film karakterleri, Mipcom Cannes Fuarı’nda

Dünya televizyon endüstrisinin en önemli ve prestijli organizasyonlarından olan Mipcom Cannes 2018 Fuarı’na katılmaya hazırlanan Düşyeri, Pepee başta olmak üzere tüm karakterlerini fuarda sektör profesyonelleri ile buluşturacak.

Dünya televizyon endüstrisinin en önemli ve prestijli organizasyonlarından olan Mipcom Cannes 2018 Fuarı’na katılmaya hazırlanan Düşyeri, Pepee başta olmak üzere tüm karakterlerini fuarda sektör profesyonelleri ile buluşturacak.

Türkiye’nin çizgi film kahramanı Pepee’nin Youtube’da aylık 30 milyon trafik ve 1 milyon 627 bin takipçiye ulaştığını ifade eden Düşyeri kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, artık hedeflerinin dünyada marka olmak olduğunu söyledi.

Türkiye’den sonra dünyaya açılmak için çalışmalarını sürdüren Düşyeri, Pepee, Pisi, Leliko, Aydamaya ve RGG Ayas gibi birbirinden eğlenceli karakterlerini fuarda sektörün dünya profesyonelleri ile buluşturacak.