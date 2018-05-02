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02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:26

Ünlü oyuncu Kaz Dağları’nda kaza geçirdi

Birçok film ve dizi projesinden sonra, Hayat Şarkısı adlı diziyle kısa sürede herkesin sevgilisi olan ünlü oyuncu Burcu Biricik ve reklamcı eşi Emre Yetkin, tatil için geldikleri Çanakkale’de kaza geçirdi.Edinilen bilgiye göre, ünlü oyuncu...

Ünlü oyuncu Kaz Dağları'nda kaza geçirdi
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Birçok film ve dizi projesinden sonra, Hayat Şarkısı adlı diziyle kısa sürede herkesin sevgilisi olan ünlü oyuncu Burcu Biricik ve reklamcı eşi Emre Yetkin, tatil için geldikleri Çanakkale’de kaza geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ünlü oyuncu Burcu Biricik, eşiyle birlikte motorla Çanakkale tatiline çıktı. Macera dolu bir tatil arayışında olan çift, oksijen deposu olarak bilinen Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yer alan Kaz Dağları’na gitti. Burada birkaç gün kalan ünlü çift dönüş yolunda, motosiklet kazası geçirdi. Ünlü oyuncu Burcu Biricik’in eşi Emre Yetkin motosikletten düşerek hafif şekilde yaralandı. Bayramiç Devlet Hastanesi’nde ayakta tedavi olan Emre Yetkin, aynı gün içerisinde taburcu edildi. Yetkin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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