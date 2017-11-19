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19 Kasım 2017 Pazar 14:14

Usta Tiyatro Sanatçısı Nejat Uygur Bilecik’te anıldı

Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivalinde; Tiyatronun duayen ismi Nejat Uygur, rahmetle anıldı.18 Kasım 2013’te hayatını kaybeden ve kendi tabiriyle; ’’Bir gün gelecek tiyatronun...

Usta Tiyatro Sanatçısı Nejat Uygur Bilecik'te anıldı
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Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivalinde; Tiyatronun duayen ismi Nejat Uygur, rahmetle anıldı.

18 Kasım 2013’te hayatını kaybeden ve kendi tabiriyle; ’’Bir gün gelecek tiyatronun zilleri susacak, Tiyatronun ışıkları sönecek, Tiyatro perdesi bir daha açılmamacasına üstüme kapanacak. Hiç üzülmeyin seyircilerim. Söz veriyorum sizlere dertlerinizi ben götüreceğim, Kahkahalar sizlere kalacak’’ diyen usta sanatçı Nejat Uygur, Bilecik’te unutulmadı. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahne alan ’’Bir Yer Bir Nesne Bir Fiil’’ adlı oyunun ardından tiyatronun duayen ismi Nejat Uygur rahmetle anıldı.

"Onu rahmetle yad ediyoruz"

Belediye Başkanı Selim Yağcı burada yaptığı konuşmada; ’’Bu akşam gerçekten özel ve güzel bir gün. Bilecik’te tiyatronun sevilmesinde ve tiyatro tohumlarının Bilecik’e atılmasında büyük emekleri olan Nejat Uygur’u rahmet ve minnet duygularıyla anıyoruz. Onu rahmetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Nejat Uygur’un sahne aldığı oyunlardan kesitlerin slayt gösteriminin yapıldığı programın sonunda Belediye Başkanı Selim Yağcı, usta Sanatçı Nejat Uygur hayrına hazırlanan helvayı vatandaşlara ikram etti.

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