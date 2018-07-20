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20 Temmuz 2018 Cuma 23:58

Yavuz Bingöl Gebzeli hayranları için söyledi

Gebze yaz konserleri kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, Gebzeli hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yavuz Bingöl Gebzeli hayranları için söyledi
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Gebze yaz konserleri kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, Gebzeli hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alan ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Bingöl, eskiden yeniye en güzel şarkılarını Gebzeliler için söyledi. Alanı dolduran yüzlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konserde Bingöl’e vatandaşlar atkı ve forma hediye etti. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Yavuz Bingöl Gebzelilerden tam not aldı.
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