MAGAZİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:11

Yıllarca biyolojik ailesini aradı! Acı gerçek Esra Erol’da ortaya çıktı

26 yıldır biyolojik ailesini arayan Kadir Yılmaz, öz annesinin adının Mehtap Dalkıran olduğunu iddia ederek Esra Erol’da programına katıldı. Annesini merak ettiğini ve görüşmek istediğini ifade eden Kadir Yılmaz, yıllardır annesinin hayalini kurduğunu söyledi. Yılmaz, acı gerçeği Esra Erol’da öğrendi.

Yıllarca biyolojik ailesini aradı! Acı gerçek Esra Erol'da ortaya çıktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

26 yıldır biyolojik ailesini arayan Kadir Yılmaz, öz annesinin adının Mehtap Dalkıran olduğunu iddia ederek Esra Erol’da programına katıldı. Annesini merak ettiğini ve görüşmek istediğini ifade eden Kadir Yılmaz, yıllardır annesinin hayalini kurduğunu söyledi. Yılmaz, acı gerçeği Esra Erol’da öğrendi.

Günlerce süren araştırma sonucunda anne ve baba Esra Erol’da bulundu. Henüz 2 yaşındayken bedeninde sigara söndürülen genç, acı haberi canlı yayında öğrendi.

Esra Erol, programda Kadir Yılmaz’a acı gerçekleri anlattı. Erol, “Annenin adı Mehtap değil Sevtap. Annen seni yıllarca aramış. 2008 yılında ise vefat etmiş. Sevtap Hanım gazinolarda çalışmış ve sırf senin zarar görmemen için bakıcı tuttuğu aileye bırakmış. Hayat ona hiç iyi davranmamış. Sen bu zamana kadar yalnızdın, ama artık kocaman bir ailen var. Biyolojik baban hayatta. Şuan hapiste ama artık yalnız değilsin” açıklamalarında bulunarak gözyaşlarına hâkim olamadı.

Annesinin fotoğrafını ilk defa Esra Erol’da gören genç adam, "Hiç görmedim bu şekilde görmek kısmet oldu" diyerek konuşmakta güçlük çektiğini ifade etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku