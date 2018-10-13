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13 Ekim 2018 Cumartesi 21:02

"Yol Arkadaşım 2" galası Bursa’da izdihama neden oldu

Başrollerini İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un paylaştığı ve kadrosunda Ezgi Eyüboğlu, Olgun Toker ve Tamer Levent’in de rol aldığı Yol Arkadaşım 2’nin tanıtımını Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak Bursa’da bir AVM’de yaptı....

'Yol Arkadaşım 2' galası Bursa'da izdihama neden oldu
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Başrollerini İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un paylaştığı ve kadrosunda Ezgi Eyüboğlu, Olgun Toker ve Tamer Levent’in de rol aldığı Yol Arkadaşım 2’nin tanıtımını Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak Bursa’da bir AVM’de yaptı. Tanıtımın ardından seyirciler sinema salonunu doldururken, başrolde bulunan Koç ve Büyükak AVM’de bulunan sinema salonlarına girerek sohbet etti.

Başrollerini İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un paylaştığı "Yol Arkadaşım 2" sinemalarda vizyona girince sinema salonları doldu taştı. Çektikleri filmi tanıtmak için Bursa’ya gelen Koç ve Büyükak buradaki izleyiciler tarafından yoğun ilgi ile karşılaştı. Bir AVM’de gerçekleştirilen galada izdiham yaşanırken, seyircilere filmleri ile ilgili açıklamalarda bulunan İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç daha sonra tüm sinema salonlarını gezerek izleyicilerle buluştu.

Basın mensuplarına konuşan İbrahim Büyükak, "İstanbul’da galamız çok güzel geçti, önce Eskişehir daha sonra Kütahya’da izlemler yaptık. Seyircinin çok yüksek reaksiyonu var. Çok mutluyuz o yüzden şu an gişeden de güzel haberler alıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor, şimdi de memleketimize geldik. Bursa’dayız seyircimiz ile beraber burada da izleyeceğiz. Merak ediyoruz yorumlarda çok güzel geliyor inşallah burada da güzel yorumlar alacağız" dedi.

Bursa’da rekor kırdıklarını belirten Oğuzhan Koç ise, "Bursa’da filmin rekorunu kırdık şu anda 4 salonun hepsi dolu. Eğlenceli bir film yaptık. Galada bunu teyit ettik. Kütahya ve Eskişehir’de de seyircili izlemeler durağı yaptık. Herkes çok beğendi. Bu günde memleketteyiz inşallah Bursalılar sever biz de daha fazla film yapmaya devam ederiz" diye konuştu.
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