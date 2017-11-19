Yusuf Güney Bursalı hayranlarını coşturdu

Ünlü pop şarkıcısı Yusuf, Güney Bursa’da Nunfest adlı festivalin sürpriz ismi olarak lüks bir otelde hayranlarını coşturdu.Bursa’da kadınlara özel düzenlenen ve kadınların elbiselerinin sergilendiği Nunfest’in 2. gününde pop şarkıcı...

Ünlü pop şarkıcısı Yusuf, Güney Bursa’da Nunfest adlı festivalin sürpriz ismi olarak lüks bir otelde hayranlarını coşturdu.



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Bursa’da kadınlara özel düzenlenen ve kadınların elbiselerinin sergilendiği Nunfest’in 2. gününde pop şarkıcı Yusuf Güney, lüks bir otelde hayranlarını coşturdu. Sahneye çıkan Güney "Melekler seni bana yazmış" şarkısını söylerken hayranları çığlıklara boğuldu. Konser esnasında hayranlarına espiri yapan Yusuf Güney dinleyicilerin selfie izdihamına uğradı. Güneyle fotoğraf çekinmek isteyen genç kızlar uzun kuyruklar oluşturdu. Seyircinin ilgisini çeken Yusuf Güney 1 saati aşkın sahnede kaldıktan sonra herkesle tek tek fotoğraf çekip yapılan defileyi gezerek alandan ayrıldı.