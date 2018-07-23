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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:59

Zonguldak’ta Mustafa Ceceli konseri iptal edildi

Zonguldak’ın Filyos beldesinde düzenlenecek festivalde ünlü sanatçı Mustafa Ceceli’nin vermesi planlanan konser, vatandaşların tepkisi üzerine iptal edildi.Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 27-28-29 Temmuz tarihleri arasında Kültür...

Zonguldak'ta Mustafa Ceceli konseri iptal edildi
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Zonguldak’ın Filyos beldesinde düzenlenecek festivalde ünlü sanatçı Mustafa Ceceli’nin vermesi planlanan konser, vatandaşların tepkisi üzerine iptal edildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 27-28-29 Temmuz tarihleri arasında Kültür Sanat ve Denizcilik Festivali gerçekleştirilecek. Festivalin hazırlıkları tamamlanırken, festival boyunca Resul Dindar, Ece Seçkin ve Mustafa Ceceli konser verecekti. Ancak vatandaşların talebi üzerine Mustafa Ceceli konseri iptal edildi. Yapılan açıklamada ise "Bazı basın yayın organlarında ünlü sanatçı Mustafa Ceceli hakkında çıkan haberler neticesinde yapacağımız festival nedeniyle Belediye ve organizasyon firması tarafından Mustafa Ceceli konseri iptal olmuştur. Ceceli’nin yerine ünlü sanatçı Gökhan Tepe festivalin son akşamı olan 29 Temmuz’da sahne alacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanı Ömer Ünal ise "Konserin iptal edilmesi için çok sayıda vatandaşımız belediyeyi aradı. Mustafa Ceceli hakkında kamuoyuna yansıyan haberler onun ailevi meseleleridir. Ancak kamuoyundan bu konser öncesinde tepki aldık. Bu nedenle de konseri iptal ettik. 29 Temmuz akşamı festivalimizde Gökhan Tepe sahne alacak" diye konuştu.
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