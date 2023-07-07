Malatya Bilimsenol Festivali başlıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 10-11-12 Temmuz tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesinin arka tarafında bulunan alanda ‘Bilimsenol Festivali’ düzenleniyor.

Malatya’da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine hitap eden Bilimsenol Festivali düzenleniyor. Festivale katılan öğrenciler, burada bilimin dünyasını keşfedecek ve düzenlenen çeşitli etkinliklere katılabilecekler.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İş Adamları Derneği (MİAD), Bilimsenol Platformu iş birliğinde düzenlenen Bilimsenol Festivali 3 gün boyunca devam edecek. 10-11-12 Temmuz tarihleri arasında Malatya Büyükşehir Belediyesinin arka tarafında bulunan alanda düzenlenen bilim, teknoloji, savunma sanayi, sıfır atık, uygulamalı bilimsel etkinliklere, birbirinden önemli konuşmacılar katılım sağlayacak.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın da katılacağı Bilimsenol Festivalinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en eğlenceli bilim festivalinde bilimin sihirli dünyasını keşfedecekler.

Bilimin Kalbi Malatya’da atacak

Bilimsenol Festivalinde yer alan ve ödül almaya hak kazanan çeşitli üniversiteler, belediyeler, savunma sanayi şirketlerine ‘Bilimsenol Fest Ödülleri’ takdim edilecek. Ayrıca festivalde Girişimcilik Ödülü, Sıfır Atık Ödülü, Sanat Ödülleri, Hizmet Ödülü, Bilim İnsanı ödülü kategorileriyle ödül almaya hak kazanan isimler açıklanacak.