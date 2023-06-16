Malatya Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarına devam edildi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı II. birleşimi Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Vahap Erdem Başkanlığı'nda saat 14.00'de Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarına devam edildi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı II. birleşimi Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Vahap Erdem Başkanlığı’nda saat 14.00’de Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı II. birleşiminde mazeret dilekçelerinin okunmasıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında bulunan maddelerden Yeşilyurt ve Doğanşehir Belediyelerinin 2023 Mali Yılı Ek Bütçesi ile ilgili teklifler kabul edildi. Ayrıca gündemdeki imar konuları da oylanarak karara bağlandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı III. Birleşimin ise 19 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 14.00’de yapılmasına karar verildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarına devam edildi
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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