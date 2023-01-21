Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlerin Yanında Olmaya Devam Ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi gençlere yönelik olarak yapmış olduğu yatırımların yanında düzenlemiş olduğu sosyal ve kültürel etkinliklerle de gençlerin bilinçlenmesinde aktif bir şekilde çalışmalar yürütüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlerin Yanında Olmaya Devam Ediyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Kadın Aile Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 2022 yılı içerisinde gençlere yönelik olarak birçok farklı sosyal ve kültürel etkinlik düzenlendi. 

Malatya Büyükşehir Belediyesi geleceğimizin teminatı olan gençlerin daha bilinçli, duyarlı ve sağlıklı bir şekilde yetişmelerini sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinliklerle gençlerin yanında olmaya devam ediyor.  

Sanat Sokağı içerisinde bulunan 10 binin üzerinde kayıtlı, 5 bin 527 aktif üyesi bulunan Gençlik Merkezi’nde gençlere yönelik olarak gençlik buluşmaları, kitap okuma etkinlikleri, soru-cevap buluşmaları, TYT-AYT sınav öncesi ve sınav sonrası öğrencilere rehberlik hizmeti ile spor turnuvaları düzenlenmektedir.
 

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Hasan Yağmur

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