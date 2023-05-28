Malatya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yüzde 72 Destek Verdi

Malatya'da Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin kesinleşmeyen sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan q,96 destek çıktı.

Malatya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yüzde 72 Destek Verdi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin kesinleşmeyen sonuçları

Adaylar OY Oy Oranı
Recep Tayyip Erdoğan 302.253 %71.96
Kemal Kılıçdaroğlu 117.777 %28.04
Toplam 420.030 % 100

 

Açılan Sandık 1.901 / 1.901 % 100

Toplam Seçmen 531.620    Geçerli Oy 420.030

Kullanılan Oy 424.940     Katılım Oranı %79,93

 

 

İLÇE AÇILAN SANDIK RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
AKÇADAĞ %100.00 %59,75 %40,25
ARAPGİR %100.00 %57,11 %42,89
ARGUVAN %100.00 %20,80 %79,20
BATTALGAZİ %100.00 %79,26 %20,74
DARENDE %100.00 %82,33 %17,67
DOĞANŞEHİR %100.00 %59,79 %40,21
DOĞANYOL %100.00 %82,47 %17,53
HEKİMHAN %100.00 %44,78 %55,22
KALE %100.00 %89,85 %10,15
KULUNCAK %100.00 %67,06 %32,94
PÜTÜRGE %100.00 %83,74 %16,26
YAZIHAN %100.00 %66,18 %33,82
YEŞİLYURT %100.00 %70,53 %29,47
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