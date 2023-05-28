Malatya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yüzde 72 Destek Verdi
Malatya'da Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin kesinleşmeyen sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan q,96 destek çıktı.
Malatya’da Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin kesinleşmeyen sonuçları
|Adaylar
|OY
|Oy Oranı
|Recep Tayyip Erdoğan
|302.253
|%71.96
|Kemal Kılıçdaroğlu
|117.777
|%28.04
|Toplam
|420.030
|% 100
Açılan Sandık 1.901 / 1.901 % 100
Toplam Seçmen 531.620 Geçerli Oy 420.030
Kullanılan Oy 424.940 Katılım Oranı %79,93
İLÇE
AÇILAN SANDIK
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
KEMAL KILIÇDAROĞLU
AKÇADAĞ
%100.00
%59,75
%40,25
ARAPGİR
%100.00
%57,11
%42,89
ARGUVAN
%100.00
%20,80
%79,20
BATTALGAZİ
%100.00
%79,26
%20,74
DARENDE
%100.00
%82,33
%17,67
DOĞANŞEHİR
%100.00
%59,79
%40,21
DOĞANYOL
%100.00
%82,47
%17,53
HEKİMHAN
%100.00
%44,78
%55,22
KALE
%100.00
%89,85
%10,15
KULUNCAK
%100.00
%67,06
%32,94
PÜTÜRGE
%100.00
%83,74
%16,26
YAZIHAN
%100.00
%66,18
%33,82
YEŞİLYURT
%100.00
%70,53
%29,47