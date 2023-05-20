Malatya'da 'Avcı polis' hırsızlara göz açtırmayacak

Deprem bölgesi Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son dönemlerde artan hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi için çalışma başlatıldı. Oluşturulan “Avcı ekipleri” 24 saat esasına görev yaparak hırsızlara göz açtırmayacak.

Malatya’da 6 Şubat depremleri sonrası boşalan cadde ve sokaklarda artan hırsızlık olayları sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem afeti sonrasında Malatya Emniyet Müdürlüğü personeli olarak her ne kadar depremden vatandaşlarımız gibi etkilenmiş olsak da ilk andan itibaren gerek arama kurtarma gerek asayişin tesis edilmesinde üzerimize düşen vazife eksiksiz yerine getirilmiş ve getirilmeye devam edilmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün takviye olarak gönderdiği meslektaşlarımızla birlikte milletimizden aldığımız güç ile Malatya halkının güvenini de yanımıza alarak ilimizin can ve mal güvenliği temin edilmiştir. Bu bağlamda sorumluluk bölgemizde yer alan tüm mahallelerde öncelikli olarak Hırsızlık suçu ile etkin mücadele kapsamında mevcut çalışan ekiplerimize ilave olarak 64 ekip ve 380 personel ile “Avcı” isimli ekipler oluşturulmuştur.

Polis sorumluluk bölgesindeki tüm cadde ve sokakların zimmetlendiği “Avcı” ekipleri 24 saat esasına göre hırsızlık ile etkin ve sonuç odaklı mücadele edecektir. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü olarak ilimizin huzuru ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla aralıksız devam edecektir” denildi.