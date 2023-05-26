Malatya'da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Malatya'da silahla yağmalama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Malatya'da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da "silahla yağmalama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahla yağmalama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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