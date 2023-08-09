Malatya'da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Malatya'da 'Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Malatya'da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da “Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Yeşilyurt ilçesinde “Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Malatya'da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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