Malatya'da 110 bin kaçak makaron ele geçirildi

Malatya'da polis ekipleri, 110 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. konuyla ilgili 3 kişiye işlem yapıldı.

Malatya'da 110 bin kaçak makaron ele geçirildi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da polis ekipleri, 110 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. konuyla ilgili 3 kişiye işlem yapıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda , 110 bin adet boş makaron, 13 bin 340 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 9 bin 585 deste sigara sarma kağıdı, 6 adet akıllı cep telefonu,1 adet ruhsatsız tabanca,15 adet fişek, bir miktar uyuşturucu madde ile 15 bin TL ve bin 200 Euro ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 2 şahsa 5607 SKM kapsamında, 1 şahsa ise 6136 SKM çerçevesinde yasal işlem yapıldı.

Malatya'da 110 bin kaçak makaron ele geçirildi
Malatya'da 110 bin kaçak makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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