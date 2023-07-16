Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Malatya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün milli iradeye el koyma girişiminin yıl dönümünde Malatya’da program düzenlendi. Deprem nedeniyle kent merkezinde yıkımların devam ettiği Malatya’da bu yılki amma programının adresi Sümer Park oldu.

Türkiye’nin 81 ilinde FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde şehitler anılırken, 15 Temmuz destanı ise hafızalarda taze tutuluyor. Sümer Park da yer alan etkinlik alanında gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası o karanlık gecede hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle gönderdiği görüntülü mesaj alanda dinlenirken şiirlerin okunduğu gece, protokol konuşmalarıyla devam etti. Mehter takımının mini konseri ile süren gecede etkinlikler çerçevesinde İl Müftülüğü tarafından tüm camilerde sela okundu.

Etkinliğe Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Aktuğ, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Umut Yalçın, Milletvekilleri Ihsan Koca ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İnönü Stadı Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Recep Bentli, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Badem, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, il müdürleri, ilçe kaymakamları, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.