Malatya'da 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Malatya'da 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da çeşitli suçlardan 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, görevi yaptırmamak için direnme, kullanmak için uyuşturucu madde kabul etmek veya bulundurmak” suçlarından 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T.’yi (36) yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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