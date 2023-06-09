Malatya'da 3 ayrı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Malatya'da yaşanan 3 ayrı silahlı kavga olayında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Malatya'da 3 ayrı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’da yaşanan 3 ayrı silahlı kavga olayında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Malatya’da dün gece yaşanan 3 ayrı silahlı kavga olayında 3 kişi yaralandı. Tecde Mahallesi’nde yaşanan ilk olayda M. B. isimli kişi açılan ateş sonucu ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahsın hayati tehlikesi bulunmazken, olayı gerçekleştiren 2 şüpheli şahsın ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu olaydan yaklaşık 1,5 saat sonra ise Yakınca Mahallesi’nde yaşanan olayda M.E. isimli şüpheli, H.A.’yı av tüfeği ile bacağından yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın şahsın hayati riskinin olmadığı öğrenilirken, şüpheli şahıs olayda kullandığı av tüfeği ile kısa sürede polis ekiplerine yakalanarak gözaltına alındı.

Son olay Çavuşoğlu Mahallesi’nde yaşandı. Saat 01.20 sıralarında meydana gelen olayda bir araçtan ateş açılması sonucu İ.A. isimli şahıs bacağından yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile acil servise kaldırılan yaralının durumunu iyi olduğu belirtilirken, olayı gerçekleştiren şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Malatya'da kamyonun park halindeki araçlara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
Malatya'da kamyonun park halindeki araçlara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
Türk-Fransız Ticaret Derneği heyeti Malatya TSO heyeti ile bir araya geldi
Türk-Fransız Ticaret Derneği heyeti Malatya TSO heyeti ile bir araya geldi
Başkan Gürkan: Malatya dünya insanlığının ortak şehridir'
Başkan Gürkan: Malatya dünya insanlığının ortak şehridir'
Bakan Ersoy: 'Depremin izlerini tamamen sileceğiz'
Bakan Ersoy: 'Depremin izlerini tamamen sileceğiz'
Yeşilyurt Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı
Yeşilyurt Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı