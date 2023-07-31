Malatya'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 34 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda 2 organizatör tutuklandı.

Malatya'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 34 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda 2 organizatör tutuklandı.

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç sürücüsü, ekipler ile girdiği kovalamaca sonrasında yakalandı. Araçta yapılan aramada 34 düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edilirken, organizatör oldukları değerlendirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler polis merkezindeki işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edilirken, organizatörler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
Malatya'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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