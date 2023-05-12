Malatya'da 4 katlı hasarlı binada göçük meydana geldi

Malatya'da depremlerde hasar alan 4 katlı bir binada göçük meydana geldi. Büyük bir gürültü meydana gelen göçük sonrası çevre binalardaki vatandaşlar tahliye edildi.

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Malatya'da 4 katlı hasarlı binada göçük meydana geldi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya'da 4 katlı hasarlı binada göçük meydana geldi
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Malatya'da 4 katlı hasarlı binada göçük meydana geldi

Olay, 10.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Kırçuval Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbulluoğlu sokak içerisinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde ağır aldıktan sonra boşaltılan 4 katlı bir binanın arka bölümünde göçük meydana geldi. Büyük bir gürültü ile meydana gelen göçük sonrası çevre binalarda ikamet eden vatandaşlar tahliye edilirken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Görgü tanıkları göçüğün büyük bir gürültü ile gerçekleştiğini belirtirken, olayın yaşandığı sokak yaya ve araç geçişine kapatıldı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da 4 katlı hasarlı binada göçük meydana geldi
Malatya'da 4 katlı hasarlı binada göçük meydana geldi
Malatya'da 4 katlı hasarlı binada göçük meydana geldi
Malatya'da 4 katlı hasarlı binada göçük meydana geldi
Malatya'da 4 katlı hasarlı binada göçük meydana geldi
Malatya'da 4 katlı hasarlı binada göçük meydana geldi
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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