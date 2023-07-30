Malatya'da 44 Mahalle Mezarlığına tel örgü çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya genelindeki mezarlıların korunması noktasında tel örgü çalışması başlatıldı. Özellikle kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkların korunma altına alınması konusunda başlatılan tel örgü çalışması ilk etapta 44 mahalle mezarlığında gerçekleştirildi.

Tel örgü çalışmalarının diğer ihtiyaç duyulan ve korunması gereken mezarlıklara da yapılacağını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Osman Gönültaş, "Mezarlıkların etrafının tel ile çevrilmesi konusunda 44 mahallemiz dilekçe vermişti. Bizler de dilekçeleri inceledik. Hangi mahallenin ne kadar ihtiyacı var ise ilk etapta birer tane mezarlığın kapatılması noktasında alımını yaptık. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın talimatlarıyla da bugün teslimatlarını gerçekleştiriyoruz. Geçmişine sahip çıkmayan geleceğine sahip çıkmaz mantığıyla hareket ederek, öncelikle mezarlıklarımıza sahip çıkmamız lazım. Bizim maneviyatımız, atalarımız, dedelerimiz bu mezarlıklarda yatıyor. Onlara sahip çıkmalıyız. Biz onlara sahip çıkalım ki bizlerin torunları da bu memlekete ve bizlere sahip çıksın. Muhtarlarımıza da teşriflerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, "Burada 44 mahalle muhtarımız ve mezarlıklar daire başkanlığımızla beraber mahallelerimizde bulunan mezarlıkların etrafının çevrilmesi ve koruma altına alınması amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a 44 köyün mezarlıklarını koruma amaçlı vermiş oldu destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşlarına ve ölülerine sahip çıkmayanların huzur bulmaları çok zordur. Mezarlıkları dış etkilerden korumak amacıyla böyle bir çalışma başlattık. Öncelikle muhtarlarımıza hayırlı olsun diyorum daire başkanlığımıza ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Gündeğer Mahallesi Muhtarı Selahattin Yıldırım ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel hizmetleri de Allah herkese nasip etsin" dedi.

Arapgir İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Köseoğlu Mahallesi Muhtarı Özgür Çataltaş da, "Biz Arapgir ilçemizde 36 mahallemizin mezarlıklarının tel örgü ihtiyacının büyük bir kısmını Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın sayesinde gerçekleştirdik. Bizleri kırmayıp yardımcı olduğu için kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.