Malatya'da 5 ayrı trafik kazası: 11 yaralı

Malatya'da meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Malatya'da 5 ayrı trafik kazası: 11 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya-Sivas karayolu Yeşilyurt ilçesi Tepeköy Mahallesi mevkiinde, Malatya istikametine seyir halinde olan K.D. (19) idaresindeki 44 NC 615 plakalı araç ile tali yoldan gelen R.Ş. (61) yönetimindeki 44 AEH 175 plakalı araç çarpıştı. Kazada R.Ş. (61), T.Ş. (27), A.Ş. (2), B.Ş. (1) yaralandı.

Darende ilçesi Yukarıulupınar Mahallesi mevkiinde Malatya istikametine seyir halinde olan Z.D. (54) idaresindeki 44 PT 446 plakalı pikap yağışlı havanında etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü ile A.İ. (54), H.M. (65), H.M. (59) yaralandı.

Yazıhan ilçesi Alican Mahallesi’nde meydana gelen bir başka kazada ise S.Y. (38) idaresindeki 23 EN 955 plakalı araç sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Kozluca Mahallesi mevkiinde meydana gelen diğer bir kaza da ise Malatya istikametine seyir halinde olan E.D. (20) yönetimindeki 44 ADU 476 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Hekimhan ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde İ.K. (63) yönetimindeki çapa motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen diğer bir kazada da Ş.K. (67) yaralandı.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da 5 ayrı trafik kazası: 11 yaralı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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