Malatya'da 930 litre kaçak alkol ele geçirildi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 930 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Malatya'da 930 litre kaçak alkol ele geçirildi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Arguvan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 930 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Arguvan ilçesinde 3 kişinin sahte alkol üreterek piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine belirlenen adreslere Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda zanlılara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 230 litre kaçak alkol, 700 litre kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkol, 2 litre sahte viski, 231 adet kaçak alkol üretiminde kullanılan kit, 2 adet alkol metre ölçüm cihazı, 22 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Üç kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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