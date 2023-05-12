Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü

Malatya'da ağır hasarlı 4 katlı bir binada çökme meydana geldi. İlk belirlemelere göre enkaz altında kimsenin olmadığı tahmin ediliyor.

Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da ağır hasarlı 4 katlı bir binada çökme meydana geldi. İlk belirlemelere göre enkaz altında kimsenin olmadığı tahmin ediliyor.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Kırçuval Mahallesi İstanbulluoğlu Sokak’ta bulunan 4 katlı ağır hasarlı bir binanın arka kısmında çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre binanın boş olduğu belirlenirken enkaz altında kalan olmadığı tahmin ediliyor.

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Bölgede geniş güvenlik tedbirleri alınarak, arama çalışmalarına başlandı.

Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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