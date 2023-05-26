Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Ak parti haber detayı resim altı
Ak parti haber detayı resim altı
Ak parti haber detayı resim altı
Ak parti haber detayı resim altı

6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketi sonrası büyük yıkımın yaşandığı illerden biri olan Malatya’da ağır hasarlı binalar kontrollü bir şekilde yıkılıyor. 6 Şubat depremleri sonrasında 171 bin 153 bina, 421 bin 416 bağımsız bölümün incelemesinin tamamlandığı Malatya’da ağır hasarlı olarak belirlenen yapılardaki yıkım işlemleri sürüyor.

Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi Mücelli Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı yapılarında yıkımına başlandığı kentte yıkımı yapılan binaların enkazları kepçelerle doldurulan kamyonlarla belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

Yıkım işlemleri esnasında ise polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınıyor.

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Güney Kore Belediyeler Birliği Malatya'da konteyner kent kuruyor
Güney Kore Belediyeler Birliği Malatya'da konteyner kent kuruyor
Başkan Gürkan: 'Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için büyük gayret gösteriyoruz'
Başkan Gürkan: 'Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için büyük gayret gösteriyoruz'
Malatya'da sağanak etkili oluyor
Malatya'da sağanak etkili oluyor
Depremde enkaza dönen Niyazi Mahallesi TOKİ ile ayağa kalkacak
Depremde enkaza dönen Niyazi Mahallesi TOKİ ile ayağa kalkacak
Malatya'da Zafer Partisi'nde toplu istifa
Malatya'da Zafer Partisi'nde toplu istifa
Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 ölü
Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 ölü