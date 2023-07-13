Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentten biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kentin muhtelif noktalarında devam eden kontrollü yıkımlarda enkazlar kamyonlarla döküm sahalarına taşınırken, yaklaşık 36 bin dolayında ağır hasarlı yapıdaki yıkımların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.