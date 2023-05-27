Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilden bir olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilden bir olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketi sonrası büyük yıkımın yaşandığı illerden biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine bugünde devam edildi.

Kenttin muhtelif bölgelerinde koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalarda ağır hasarlı yapılar kontrollü bir şekilde yıkılırken, yıkımı yapılan binaların enkazları kepçelerle doldurulan kamyonlarla belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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