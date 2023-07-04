Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentten biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde sürüyor. Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi Tefvik Temelli Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı yapıların da yıkımına başlanırken enkazlar kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor. Yıkım esnasında polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınıyor.

Yaklaşık 36 bin dolayında ağır hasarlı yapının bulunduğu kentte yıkım çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Aydınlatma direğine çarpan araç takla attı: 1 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan araç takla attı: 1 yaralı
Su Altı Arama Kurtarma ekipleri şuana kadar 430 vakaya müdahale etti
Su Altı Arama Kurtarma ekipleri şuana kadar 430 vakaya müdahale etti
Malatyalı tiyatrocular Kemal Sunal'ı kabri başında andı
Malatyalı tiyatrocular Kemal Sunal'ı kabri başında andı
Darende ilçesinde Hafız adayları dualarla eğitime başladı
Darende ilçesinde Hafız adayları dualarla eğitime başladı
Malatya'da çapa motoru kazası: 1 ölü
Malatya'da çapa motoru kazası: 1 ölü
Doğanşehir'de ağır hasarlı binaların yıkımına başlanıyor
Doğanşehir'de ağır hasarlı binaların yıkımına başlanıyor