Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına hız verildi

Asrın felaketinin yaşandığı Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Kent merkezinde hız verilen yıkımlar dron ile görüntülendi.

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına hız verildi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Asrın felaketinin yaşandığı Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Kent merkezinde hız verilen yıkımlar dron ile görüntülendi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinin yıktığı illerin başında gelen Malatya’da ağır hasarlı yaklaşık 36 bin binanın yıkım süreci devam ediyor. Kent genelinde birçok bölgede binaların yıkımları devam ederken, Niyazi Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın yıkımı dron ile görüntülendi.

Çevre güvenliğinin alınmasının ardından yaya ve araç trafiğine kapatılan yolda iş makinesinin makası ile kolonları kesilen bina büyük bir toz bulutu ile çöktü. Ortaya çıkan toz bulutu tüm caddesi kaplarken, Niyazi Mahallesi’nde 56 binanın daha yıkılacağı öğrenildi.

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına hız verildi
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına hız verildi
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına hız verildi
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına hız verildi
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına hız verildi
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına hız verildi
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Akçadağ'da 'Hayat boyu öğrenme şenliği' etkinliği
Akçadağ'da 'Hayat boyu öğrenme şenliği' etkinliği
Dünyanın ikinci büyük krater gölünde turizm sezonu açıldı
Dünyanın ikinci büyük krater gölünde turizm sezonu açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği hediyeleri ulaştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği hediyeleri ulaştırdı
UNDP Heyetinden Malatya TSO ziyareti
UNDP Heyetinden Malatya TSO ziyareti
Ampute Futbol Milli Takımı Kaleci Antrenörü Selim Karadağ oldu
Ampute Futbol Milli Takımı Kaleci Antrenörü Selim Karadağ oldu
Alacak verecek meselesi hastanede bitti
Alacak verecek meselesi hastanede bitti