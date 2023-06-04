Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına hız verildi

Asrın felaketinin yaşandığı Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Kent merkezinde hız verilen yıkımlar dron ile görüntülendi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinin yıktığı illerin başında gelen Malatya’da ağır hasarlı yaklaşık 36 bin binanın yıkım süreci devam ediyor. Kent genelinde birçok bölgede binaların yıkımları devam ederken, Niyazi Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın yıkımı dron ile görüntülendi.

Çevre güvenliğinin alınmasının ardından yaya ve araç trafiğine kapatılan yolda iş makinesinin makası ile kolonları kesilen bina büyük bir toz bulutu ile çöktü. Ortaya çıkan toz bulutu tüm caddesi kaplarken, Niyazi Mahallesi’nde 56 binanın daha yıkılacağı öğrenildi.