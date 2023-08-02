Malatya'da ağır hasarlı evde yangın

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde hasar alan bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Malatya'da ağır hasarlı evde yangın
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da 6 Şubat depremlerinde hasar alan bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mücelli Caddesi üzerinde depremlerde hasar almasının ardından boşaltılan tek katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin kısa süredeki müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da ağır hasarlı evde yangın
Malatya'da ağır hasarlı evde yangın
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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