Malatya'da anız yakılması yasaklandı

Malatya özellikle hububat hasadı sonrası artan anız yakılmasının zararlı olduğu gerekçesiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kent genelinde anız yakılmasının yasaklandığı açıklandı.

Malatya'da anız yakılması yasaklandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya özellikle hububat hasadı sonrası artan anız yakılmasının zararlı olduğu gerekçesiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kent genelinde anız yakılmasının yasaklandığı açıklandı.

Konuyla ilgili Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yapılan araştırmalar sonucu hububat hasadından sonra kalan artıkların yakılarak toprağa karıştırılmasının verim ve toprak üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu belirtildi. Anız yakılması ile sap, saman ve organik maddenin yok edildiği ve bunun sonucunda toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesinin bozulduğu belirtilerek “Buna bağlı olarak toprağın üstünde ve altında doğaya ve canlılara yararlı olabilecek, organik-inorganik maddeler ile mineraller zarar görmektedir” denildi.

Bu nedenle Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da ürün hasadından sonra anızların yakılmasının çevre ve toplum sağlığının yanı sıra kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerini de önlemek adına yasaklandığının belirtildiği açıklamada, “Anız yakıldığını gören veya duyan çiftçilerimiz derhal idari ve adli mercilere haber vereceklerdir. Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde cezai işlem uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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