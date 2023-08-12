Malatya'da art arda iki deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde art arda 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Korku ve paniğe neden olan depremler çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Malatya'da art arda iki deprem
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde art arda 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Korku ve paniğe neden olan depremler çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

AFAD, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde art arda iki deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD’ın açıklamasına göre saat 16.39’te 4.8, 16.40’ta ise 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korku ve paniğe neden olan depremler çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depreme Malatya’da bulunan bir AVM’de yakalanan vatandaşlar ise panikle dışarı çıkmaya çalıştı. Deprem nedeniyle Malatyalılar kendilerini sokağa attı.

Malatya'da art arda iki deprem
Malatya'da art arda iki deprem
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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