Malatya'da asfalt çalışmaları sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Malatya merkezde ve kırsal alanlarda asfaltlama, altyapı ve üstyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şehrin her köşesini şantiye alanına çeviren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı M. Hakan Demir, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi’nde yapılan yol bakım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Mahallede yapılan hizmetlerin son durumu hakkında bilgiler aktaran Demir, PMT (Plentmiks Temel) çalışmalarının tamamlandığını, BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkürlerini ileten Kuyulu Mahallesi Muhtarı Seydi Kılıç, “Büyükşehir Belediyemizin yaptığı asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bundan birkaç yıl önce de mahallemize sıcak asfalt yapılmıştı. Yolumuzda sürekli ağır tonajlı araçlar geçince, yollarımız tahribata uğradı. Bizde bu durumu Başkanımıza ilettik ve sağ olsunlar çalışmalar hemen başladı. Şu anda mahallemizde sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalardan dolayı başta Selahattin Gürkan Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Malatya genelinde yol bakım ve asfaltlama çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı M. Hakan Demir, “Malatya ilimiz genelinde yeni yollar, bulvarlar açarak trafik akışına yeni trafik güzergâhları kazandırarak, ana arterler oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Daha önceki yıllarda yapılan asfalt yollarının yenilenmesi ve dönüşüm çalışmalarımız da devam ediyor. Yeşilyurt ilçemize bağlı Kuyulu Mahallemizde sıcak asfalt çalışmalarımız an itibariyle sürmektedir. Burayı çok kısa bir süre içerisinde tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Burası Doğanşehir-Adana güzergahı ana yolumuzdan ayrılıp, Kuzey Çevre Yoluna bağlantı sağlayan ayrıca Akçadağ ilçemizin Aydınlar Mahallesi’ne bağlantı sağlayan yine Elemendik’e bağlantısı olan ana güzergâh grup yollarımızdan birisidir. Gelişmeye çok açık bir yer, etrafında çok sayıda çiftlikler barındırıyor. Bu yolumuza daha önceden de sıcak asfalt dökmüştük. Ancak yolun ağır tonajlı araçlar tarafından sıklıkla kullanılması, yolda bazı tahribatlara neden olmuş o nedenle buraya geldiğimizde öncelikle altyapıyı ve zemini iyileştirme çalışmalarıyla başladık. Sırasıyla PMT (Plentmiks Temel) çalışmalarımızı yaptık ve üzerine BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) çalışmalarına devam ediyor. Böylece daha güvenli daha konforlu daha kullanışlı bir yol tabakası elde edeceğiz ve halkımızın hizmetine sunacağız. Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan talimatlarıyla merkezde Kuzey Çevre Yolumuz, Güldal Akşit Bulvarımız, Tecde Yolumuzda ve ana güzergâhlardaki çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor” dedi.