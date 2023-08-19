Malatya'da asfalt şantiyesinde korkutan yangın
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde asfalt şantiyesinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde asfalt şantiyesinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede asfalt malzemeleri üretiminin yapıldığı bir şantiyede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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